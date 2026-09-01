Nuovo sistema fognario di Barberino Tavarnelle: Opera in dirittura di arrivo, in corso le opere di asfaltatura di via Cassia e via della Rimembranza

Proseguono le grandi opere pubbliche di messa in sicurezza delle viabilità comunali e regionali nel territorio comunale di Barberino Tavarnelle dove è in corso di realizzazione una delle più rilevanti stagioni di riqualificazione e miglioramento ambientale attraverso il consistente investimento del valore di circa cinque milioni di euro, finanziato da Publiacqua in collaborazione con il Comune. Si tratta della realizzazione del nuovo sistema fognario che connette i centri abitati di Barberino val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, a completamento del quale sono partiti i lavori di asfaltatura lungo la Cassia e in via Rimembranza.

Per consentire lo svolgimento dei lavori è stata istituita la chiusura di via della Rimembranza nel tratto compreso tra via Cassia e via Naldini per la riasfaltatura del manto stradale dal 7 all’8 settembre. Con un altro provvedimento è stato predisposto il divieto di circolazione ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate nel tratto compreso tra la SP 50 e via della Rimembranza fino al 15 settembre. Contestualmente, e per le stesse ragioni, via Cassia SR2, nel tratto interessato da via Giovanni Gualberto a via delle Fonti, resterà chiusa fino alle ore 17 di questo pomeriggio, 1 settembre, con un giorno di anticipo sulla riapertura rispetto a quanto era stato comunicato inizialmente. La viabilità resta temporaneamente interdetta ai mezzi pesanti e ai veicoli con massa superiore ai 3,5 t per i quali è indicato il percorso alternativo da Tavarnelle verso Poggibonsi-Barberino raggiungibile via Autopalio Firenze-Siena o transitando lungo le viabilità interne che attraversano il borgo di Tignano.

"Siamo al termine di questa grande opera pubblica, - dichiara il sindaco David Baroncelli - senza dubbio una delle più significative del mandato e del percorso che ho avuto il privilegio di guidare e condividere come sindaco di Barberino Tavarnelle, un’opera davvero storica, progettata e realizzata per il miglioramento ambientale di tutto il nostro territorio. La costruzione del nuovo sistema fognario delle acque reflue che collega Barberino a Tavarnelle è nata con l’obiettivo di adeguare sul fronte igienico-sanitario l’agglomerato di Barberino e garantire una maggiore sostenibilità. Con questa fase conclusiva in corso d’opera, per la quale chiedo ai cittadini e alle cittadine ancora un po' di pazienza per tollerare gli inevitabili disagi che si creeranno, avremo strade più belle e sicure, un pezzo del nostro paese completamente rinnovato e dotato di nuove infrastrutture e sottoservizi con strategici benefici e vantaggi sulla qualità della vita dell’intero comune".

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

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