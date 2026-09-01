Pontorme rivive la tradizione del Volo del Becco

Torna nel borgo antico di Pontorme a Empoli uno degli appuntamenti più legati alla storia e alla tradizione popolare della città: Pontorme in Festa! Da sabato 5 a lunedì 7 settembre 2026 Pontorme si anima con una nuova edizione della festa, tra rievocazioni storiche, spettacoli, musica, falconeria, iniziative per grandi e piccoli e appuntamenti enogastronomici.

Il momento più atteso sarà la XVII edizione del ‘Volo del Becco’, l’antica tradizione popolare pontormese che, secondo la memoria storica, affonda le proprie radici nell’anno 780 e rimase in uso fino al 1786. Un appuntamento che ancora oggi rappresenta uno dei simboli più caratteristici della festa e che sarà preceduto dalla tradizionale sfilata storica con figuranti in costume medievale e rinascimentale, sbandieratori e tamburini.

Non mancheranno gli appuntamenti con la cultura e il territorio, a partire dall’assegnazione del ‘Cencio d’oro’, del ‘Premio Pontormo’ e delle targhe di riconoscimento a personaggi della cultura, dell’imprenditoria locale e del volontariato. Spazio inoltre alla falconeria, all’animazione itinerante, alla musica dal vivo e al mercatino di arti e mestieri lungo le vie del borgo.

IL PROGRAMMA - Sabato 5 settembre al via l’anteprima della festa. Alle 21.15, nel Giardino dentro le Mura a Pontorme, si terrà la cerimonia di assegnazione del ‘Cencio d’oro’, del ‘Premio Pontormo’ e delle targhe di riconoscimento a personalità legate al mondo della cultura, dell’imprenditoria locale e del volontariato. Sarà il primo appuntamento di una festa che culminerà il giorno successivo con la rievocazione del Volo del Becco.

Domenica 6 settembre le porte dell’antico borgo di Pontorme si apriranno alle 10. Nel Giardino dentro le Mura, già dalle 9.30, sarà allestito il campo con l’esposizione dei volatili e le attività didattiche a cura dei Predatori di Vallefredda.

Alle 11 appuntamento con la Santa Messa solenne nella Chiesa di San Michele Arcangelo.

A partire dalle 15 spazio allo spettacolo itinerante ‘Incontri ravvicinati con il mago’, mentre alle 16, nel Giardino dentro le Mura, sarà possibile assistere allo spettacolo di volo dei falchi a cura dei Predatori di Vallefredda.

Nel pomeriggio sarà inoltre possibile visitare il museo della Casa del Pontormo grazie a un’apertura straordinaria dalle 17.30 alle 20.

Alle 18 doppio appuntamento: in Piazzetta dell’Uccello è in programma il DJ set con Andrea Gelli, mentre al suono dell’antica campana di Pontorme prenderà il via, per le vie del borgo, la sfilata storica. A sfilare saranno figuranti in costume medievale e rinascimentale accompagnati dagli Sbandieratori della Contrada di Ponte a Cappiano e dai tamburini della Compagnia di Sant’Andrea.

Al termine della sfilata sarà letto il tradizionale discorso, prima di dare il via alla rievocazione numero 1023 del ‘Volo del Becco’, antica tradizione popolare pontormese in uso dall’anno 780 fino al 1786.

Nell’arco di tutta la festa saranno presenti lo stand gastronomico in piazza Marchetti e il Mercatino di arti e mestieri con dimostrazioni di attività e lavorazioni del passato per le vie del borgo.

La giornata si concluderà alle 21.30, nel Giardino dentro le Mura, con la musica dal vivo della Live Band TeatroZero, tributo a Renato Zero.

Lunedì 7 settembre, infine, la festa proseguirà alle 20 in Piazza Marchetti con la Cena Sociale, momento conclusivo della manifestazione.

Tre giorni, dunque, per riscoprire il cuore storico di Pontorme e vivere una festa che unisce memoria, tradizione, spettacolo e socialità, riportando nel borgo l’atmosfera delle antiche rievocazioni e valorizzando una delle tradizioni popolari più identitarie del territorio.

VIABILITÀ – Nei tre giorni di festa nel borgo di Pontorme ecco quali saranno le modifiche temporanee alla viabilità in alcune strade e piazze: divieto di transito di tutti i veicoli in via Pontorme, dal civico n.35 al civico n.122 compreso, in via Giro delle Mura Nord, nel tratto compreso tra via Guido Monaco e via Pontorme, piazza Marchetti, tutta, in orario dalle 9 alle 24 del giorno 6 settembre 2026 e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati in orario dalle 9 alle 24 del giorno 6 settembre 2026 , in via Pontorme dal civico n.35 al civico n.122 compreso nella piazzetta in corrispondenza del civico n.41, in piazza San Michele Arcangelo (tutta), in via Della Chiesa (tutta), via Giro delle Mura Nord, nel tratto compreso tra piazza Marchetti e via Pontorme e piazza Marchetti (tutta) dalle 9 del giorno 6 settembre 2026 alle 24 del giorno 7 settembre 2026.

Le disposizioni non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta e la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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