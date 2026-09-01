A Firenze al via la decima edizione dello Stenterello Film Festival

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La rassegna porterà a Firenze numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura, tra cui Dario Ballantini, Giorgio Tirabassi, Stefano Bollani e Valentina Cenni, Gennaro Nunziante e Margherita Spampinato

Dal 31 agosto al 6 settembre 2026 torna a Firenze, per la sua decima edizione, lo Stenterello Film Festival, il primo Festival del cinema italiano dedicato alla commedia d'autore. Ideato dall’attore e regista Andrea Muzzi, il Festival è diventato negli anni una manifestazione di riferimento per la commedia italiana.

Per questa decima edizione, la rassegna porterà a Firenze numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura, tra cui Dario Ballantini, Giorgio Tirabassi, Stefano Bollani e Valentina Cenni, Gennaro Nunziante e Margherita Spampinato, vincitrice del David di Donatello 2026 come Miglior regista esordiente per il suo film d’esordio Gioia mia.

La cerimonia finale di premiazione si terrà domenica 6 settembre, a partire dalle ore 18, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze. Tra gli ospiti della serata figurano Lucia Mascino, Paola Minaccioni e Giancarlo Antognoni.

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