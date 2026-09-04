Cade da una piattaforma, grave operaio in Lucchesia

Cronaca Borgo a Mozzano
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Alle 8.30 di oggi, venerdì 4 settembre, è avvenuto un incidente sul lavoro a Borgo a Mozzano. In un capannone nella frazione di Diecimo un operaio di 23 anni è caduto da una piattaforma da circa cinque metri.

L'operaio è sempre rimasto cosciente, è stato portato con Pegaso in codice rosso a Pisa, all'ospedale di Cisanello. Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i tecnici della Medicina del lavoro dell’Asl Toscana nord ovest e i carabinieri.

 

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