Convocato consiglio a Certaldo, si parlerà di bilancio e edilizia

È convocato per il giorno 7 settembre 2026 il consiglio comunale in sessione straordinaria nella sala consiliare del Comune di Certaldo, in Piazza Giovanni Boccaccio 13.
La prima convocazione è prevista alle ore 20:15, la seconda alle ore 20:30.
Questi i punti all’ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
3. VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 2 E DEL 22 LUGLIO 2026. Lettura e approvazione.
4. SETTORE SERVIZI FINANZIARI E INTERNI - Bilancio preventivo 2026/2028 – Variazioni – Ratifica delibera della giunta comunale n° 150 del 07.08.2026.
5. SETTORE SERVIZI FINANZIARI E INTERNI - Protezione civile – Emergenza incendi zona Pian Grande e San Giorsolé del 23.07.2026 – Verbale di somma urgenza del 23.07.2026 - Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 191, comma 3, d.lgs. 18.08.2000, n° 267.
6. SETTORE SERVIZI FINANZIARI E INTERNI - Bilancio preventivo 2026/2028 – Variazione.
7. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE PUBBLICA – Servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel comune di Gambassi Terme frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo di Certaldo e per il pagamento della differenza prevista per le agevolazioni concesse sui servizi scolastici – Approvazione schema di convenzione.
8. SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA – Regolamento edilizio – Approvazione.
9. SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA – URBANISTICA - Accorpamento al demanio stradale ex art. 31. comma 21, legge 448/1998 di aree costituenti sedime stradale via Liguria e via Emilia Romagna.
10. SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA – Piano strutturale intercomunale – Presa d’atto delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute per la nuova previsione riferita all'ambito "gamb.2 bagni di Mommialla" sito nel comune di Gambassi Terme.
11. INTERROGAZIONE – Stato di manutenzione e carenza di illuminazione del primo tratto di strada del Parco di Canonica.
12. INTERROGAZIONE – Chiusura della sr 429 bis – Lotto Poggibonsi Certaldo. Mancata comunicazione data di riapertura, stato dei lavori e responsabilità amministrative.
13. INTERROGAZIONE – Impegno dell’Amministrazione per la tutela del verde urbano, sull’impegno per eseguire piantumazioni utili a contrastare le isole di calore e migliorare la qualità dell’aria.
14. INTERROGAZIONE – Cantieri per la posa della rete in fibra ottica FTTH, verifica del rispetto delle prescrizioni di cui all’Ordinanza n° 101/2026, interferenza con la rete dei sottoservizi esistenti e piano dei ripristini definitivi del manto stradale.
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