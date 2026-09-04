'Docenti in azione', percorsi di formazione al via all'IC Castelfiorentino

L’Istituto Comprensivo di Castelfiorentino si prepara ad avviare “Docenti in azione”, un progetto dedicato alla formazione e allo sviluppo professionale del personale scolastico, nell’ambito delle azioni finanziate dal Programma Nazionale PN 21-27.

I percorsi, ormai prossimi all’avvio, rappresentano un investimento sulla professionalità dei docenti e sulla capacità della scuola di innovare le proprie pratiche didattiche, rafforzando collaborazione, inclusione e qualità dell’offerta formativa.

Per accompagnare il progetto è stato realizzato anche uno spazio dedicato sul portale divulgativo dell’Istituto, www.iccastelfiorentino.live, pensato per raccontare le attività, documentare le esperienze e favorire la conoscenza delle iniziative da parte di famiglie, studenti, personale scolastico e territorio.

I percorsi in fase di avvio sono descritti in dettaglio QUA.