Tipografo e esperto di filatelia, Empoli piange Franco Moscadelli

Franco Moscadelli è morto a 67 anni. Era un tipografo di Empoli e soprattutto un grande esperto e appassionato di filatelia, cioè dello studio e della collezione dei francobolli. Era molto conosciuto anche per il suo legame con Indro Montanelli: si era impegnato per ottenere un francobollo commemorativo dedicato al famoso giornalista.

Moscadelli aveva iniziato a lavorare nel mondo della tipografia fin da giovane e aveva costruito una grande esperienza nel settore. Nel corso degli anni aveva ricevuto diversi riconoscimenti e premi per la sua attività filatelica. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nella comunità di Empoli e tra gli appassionati di francobolli, che lo ricordano come una persona competente e molto appassionata.