Fabio Mussi, la famiglia: "Non fiori, sostenete Mediterranea ed Emergency"

Cronaca Toscana
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La camera ardente domani a Roma, poi la salma sarà trasferita a Piombino

"La famiglia Mussi ringrazia tutte e tutti coloro che in queste ore stanno esprimendo cordoglio, affetto e vicinanza per la scomparsa di Fabio". Così si legge in una nota di ringraziamento della Famiglia di Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, e dirigente di Sinistra Italiana Avs. Mussi, nato a Piombino (Li) il 22 gennaio 1948, si è spento nella notte tra il 2 e il 3 settembre.

Fabio Mussi era un sostenitore di Mediterranea. Per questo la famiglia ha scelto di trasformare il cordoglio in un gesto concreto di solidarietà, chiedendo a chi vorrà ricordarlo di sostenere Mediterranea ed Emergency : "Pensiamo che il modo migliore per ricordarlo sia quello di aiutare chi è in difficoltà e più fragile, vi chiediamo di non inviare fiori bensì di sostenere Mediterranea ed Emergency, che hanno aperto apposite raccolte di fondi online".

La camera ardente sarà aperta domani, 5 settembre, all'ospedale Sant'Eugenio di Roma (Viale Rhodesia 25) dalle ore 9.30 alle 12. Dopodiché la salma sarà dalle 16 a Piombino, presso la Sala del Commiato della Pubblica Assistenza al locale cimitero

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