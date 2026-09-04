Tre serate di teatro in Rocca a Santa Maria a Monte con Utopia del Buongusto

Il Sindaco Manuela Del Grande è lieta che il teatro torni protagonista nella suggestiva cornice dell’Area Archeologica “La Rocca” di Santa Maria a Monte con Utopia del Buongusto, il festival itinerante di teatro, cibo e allegria ideato e curato da Guascone Teatro. Ormai giunto alla sua 29a edizione, è stato capace, da quasi trent’anni, di intrecciare spettacolo dal vivo, convivialità e valorizzazione dei luoghi più suggestivi della Toscana.

A Santa Maria a Monte, nella particolare atmosfera della cripta dell’Area Archeologica “La Rocca”, saranno tre le serate dedicate a Martino regalatempo, spettacolo di Andrea Kaemmerle, nonché attore protagonista. Il programma si svolgerà venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre 2026, sempre alle ore 21.30.

Un testo leggero e fiabesco, sospeso fra le atmosfere delle antiche leggende e i sogni, le inquietudini e le contraddizioni dell’uomo contemporaneo, attraverso una storia fatta di tenerezza, comicità e psicologia. Andrea Kaemmerle dà vita ad un personaggio talmente inadeguato e tontolone da riuscire, proprio attraverso la sua goffa semplicità, a restituire allo spettatore qualcosa che la frenesia della vita quotidiana sembra averci fatto dimenticare: l’amore per lo scorrere del tempo.

Martino regalatempo affronta con ironia e delicatezza temi profondamente contemporanei come l’amore, lo stress, la paura e la continua corsa al possesso, trasformandoli in una riflessione divertente ed insieme poetica sul nostro modo di vivere. Una serata nella quale maturano trent’anni di “tenerezza e buffoneria”, in una sintesi che richiama lo sguardo di Chaplin, le bugie di Pinocchio e il lieto fine dei Promessi Sposi.

L’appuntamento con Utopia del Buongusto non si esaurisce però sulla Rocca: come da tradizione del festival, alla serata sarà abbinata la possibilità di condividere una cena conviviale. Per informazioni e prenotazioni: 328 0625881 – 320 3667354. Un nuovo appuntamento con il teatro di Guascone, dunque, per vivere la Rocca in una veste insolita e lasciarsi accompagnare, tra risate e poesia, alla riscoperta di un bene prezioso: il tempo.

Santa Maria a Monte, 04/09/2026

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

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