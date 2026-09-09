Incidente ad Arezzo, scontro tra due auto in via Spallanzani

L'incidente questa mattina alle 8 all'incrocio con via Fleming. Coinvolti un uomo e una donna, soccorsi dai sanitari. Intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Locale
Incidente ad Arezzo questa mattina, intorno alle 8, in via Lazzaro Spallanzani, all'intersezione con via Alessandro Fleming. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due auto, condotte rispettivamente da un uomo e da una donna.
Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, che ha garantito la sicurezza durante le operazioni di soccorso da parte degli equipaggi sanitari, intervenuti per prestare assistenza ai due conducenti.
Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella gestione della viabilità e negli adempimenti di competenza.
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