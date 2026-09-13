Cane cade in un pozzo a Livorno, salvato dai vigili del fuoco

Cronaca Livorno
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Un cane è caduto in un pozzo a Livorno rischiando di annegare. I vigili del fuoco lo hanno recuperato con tecniche SAF e affidato a una clinica veterinaria

Un cane è stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere caduto in un pozzo e aver rischiato di annegare. L'intervento è avvenuto il 12 settembre, intorno alle 12, nel territorio di Livorno.

I vigili del fuoco del Comando di Livorno hanno raggiunto l'area e recuperato l'animale utilizzando le tecniche speleo-alpino-fluviali (SAF). Una volta riportato in superficie, il personale intervenuto ha effettuato le prime operazioni di soccorso.

Il cane è stato quindi affidato alle cure di una clinica veterinaria.

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