Cane cade in un pozzo a Livorno, salvato dai vigili del fuoco

Un cane è stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere caduto in un pozzo e aver rischiato di annegare. L'intervento è avvenuto il 12 settembre, intorno alle 12, nel territorio di Livorno.

I vigili del fuoco del Comando di Livorno hanno raggiunto l'area e recuperato l'animale utilizzando le tecniche speleo-alpino-fluviali (SAF). Una volta riportato in superficie, il personale intervenuto ha effettuato le prime operazioni di soccorso.

Il cane è stato quindi affidato alle cure di una clinica veterinaria.

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