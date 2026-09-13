Furto con strappo di una catenina a Scandicci: due arresti

Cronaca Scandicci
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Un uomo è stato derubato in pieno giorno in via Salvemini. Un testimone ha seguito gli autori e fornito indicazioni decisive ai carabinieri

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per furto con strappo in concorso dopo il furto di una catenina d'oro avvenuto nel pomeriggio dell'11 settembre in via Salvemini, a Scandicci.

La vittima, un uomo residente nella zona, sarebbe stata avvicinata da due persone sconosciute, che gli avrebbero strappato la catenina che portava al collo. Alla scena ha assistito un testimone che ha seguito gli autori del furto senza perderli di vista e ha immediatamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Le indicazioni fornite dal testimone hanno consentito ai carabinieri della Compagnia di Scandicci di effettuare rapide ricerche e di intercettare i due presunti autori. Entrambi, secondo quanto riferito dai militari, sono risultati senza fissa dimora.

I due uomini sono stati accompagnati nella sede della Compagnia e, al termine delle formalità di rito, sono stati dichiarati in stato di arresto per furto con strappo in concorso. Sono quindi stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

L'udienza si è celebrata nella mattinata odierna: gli arresti sono stati convalidati. Per uno dei due è stato disposto l'obbligo di dimora a Firenze, mentre per l'altro è stata disposta la custodia in carcere.

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