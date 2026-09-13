Investito da un'auto a Capanne, muore un 89enne

Tragedia a Montopoli in Val d'Arno, nella zona di Capanne, dove un uomo di 89 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto lungo via Nazionale. L'uomo, Mario Fogli, imprenditore molto conosciuto in città, è morto sul posto. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 7.30 del mattino. Da quanto appreso alla guida dell'auto c'era una donna che non avrebbe visto l'uomo in strada.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma il medico non ha potuto che costatare il decesso dell'89enne. I carabinieri indagano sulla vicenda

"Una notizia che addolora profondamente tutta la comunità. Stamattina un nostro concittadino ha perso la vita a Capanne. A nome mio e dell'Amministrazione comunale, desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutte le persone che gli erano vicine, in un momento di dolore che è di tutta Montopoli. Ci stringiamo con affetto ai suoi cari", così' la sindaca di Montopoli Linda Vanni.

Fogli era molto attivo nelle iniziative della Parrocchia di Capanne, che lo ricorda con un messaggio: "Questa mattina, in tragiche circostanze, ci ha lasciato Mario Fogli, una delle colonne della Parrocchia di Capanne. Volontario instancabile, si è speso per decenni al servizio della nostra comunità e del nostro paese. Indimenticabile il suo impegno nella tombola, nei cenoni di Capodanno, nella festa della Madonna del Buon Viaggio. Proprio a Lei vogliamo affidarlo, perché lo custodisca e lo accompagni nel viaggio verso la Casa del Padre. A noi resterà il ricordo della sua disponibilità e di quel suo instancabile esserci, sempre, quando c’era bisogno. Ci mancheranno la sua presenza e il suo prezioso servizio, ma continueremo a sentirlo parte della nostra comunità. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari la nostra vicinanza e la nostra preghiera. Riposa in pace, Mario. Che la Madonna del Buon Viaggio ti accompagni e, come recita la Laude a Maria, con lei ti faccia volar".

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