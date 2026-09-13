Scontro tra auto e moto a San Piero a Grado

Incidente stradale a San Piero a Grado, nel territorio comunale di Pisa, nel pomeriggio di oggi. L'intervento dei Vigili del Fuoco è scattato intorno alle 16 in via Vecchia di Marina, dove, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate un'autovettura e una moto.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa ha collaborato con il personale sanitario del 118 nelle operazioni di soccorso. Le persone rimaste ferite sono state trasportate all'ospedale Cisanello di Pisa per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e la Polizia Municipale, impegnata nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.