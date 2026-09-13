Serie D, il Prato passa a Firenze: 3-1 in casa della Rondinella

La seconda giornata del girone E della Serie D mette davanti Rondinella e Prato sul sintetico del 'Bozzi' alle Due Strade di Firenze. Mister Tronconi schiera i padroni di casa con Meli in port, una difesa a tre composta da Mirco Cellai e Gueye come braccetti esterni e Degl'Innocenti al centro della difesa, Nannelli e Ricchi come esterni del quintetto di centrocampo, Innocenti, Campagna e Baldesi in mediana, dietro a Polo e Brian Cellai in attacco; i Lanieri di mister Dal Canto si schierano invece con un più classico 4-4-2 fatto Pucci, Polvani, Panizzi e Zanon in difesa, D'Orsi, Fiorini, Lattarulo e Sermenghi a centrocampo, Caon e Verde in attacco, con la porta difesa da Ribero.

La prima nota di folclore è data dai tifosi ospiti, che da Prato sono arrivati in circa 300, colorati e rumorosi quanto basta per spingere la propria squadra in trasferta; circa 800 gli spettatori in tribuna biancorossa.

La prima mezz'ora di gioco vede un Prato più pesante della Rondinella; la squadra di Dal Canto è più quadrata, sebbene Meli non rischi più di tanto. Gli ospiti concretizzano il proprio valore in campo passando n vantaggio al 26': Verde riceve palla in profondità dalle parti di Ricchi e in diagonale la piazza dietro Meli. Praticamente il primo vero pericolo creato dai pratesi diventa subito l'occasione per andare in vantaggio.

Il primo tempo scorre con i padroni di casa nervosi e poco incisivi: dopo mezz'ora di gioco i cartellini gialli a loro carico sono già tre (Campagna al 9', Baldesi al 26' e Brian Cellai al 28').

Al 42' il Prato raddoppia di nuovo con Verde: di nuovo fascia sinistra della Rondinella sorpresa, questa volta da D'Orso, che mette al centro, dove il 7 azzurro trova il tempo di sistemarsi il pallone per spedirlo in rete da poco fuori dell'area piccola. Dopo un minuto di recupero, il comasco Monti fischia e manda le squadre negli spogliatoi per l'intervallo.

Il secondo tempo comincia con gli stessi giocatori in campo e l'attesa per un'emozione dura poco: al 51' Ribero respinge corto un tiro forte di Polo da vicino, ma Brian Cellai trova il modo di mettere il 2-1 di testa a pallonetto. Il gol che dimezza lo svantaggio mette fiducia alla Rondinella, tanto che dopo minuti di buon fraseggio, il 16' sembra essere quello buono per pareggiare: Polo la piazza al centro di trivela, ma il tiro di Brian Cellai è troppo debole per impensierire Ribero.

La partita si chiude di fatto al 71': Spinozzi (subentrato sei minuti prima a Lattarulo) si trova su un braccio il pallone, poi se lo aggiusta coi piedi e fa 3-1. I padroni di casa protestano perché vogliono il fallo di mano, mentre tutta la panchina pratese va ad abbracciare il 16. C'è il tempo per altre due occasioni in area pratese: all'86' prima Sassorossi (dal 75' per Degl'Innocenti) e poi Brian Cellai non danno la giusta forza al pallone, e al 90' ancora Brian Cellai prova a sorprendere Ribero da centrocampo, senza successo.

Dopo 5 minuti di recupero, il triplice fischio di Monti dice che basta così.

Con questa vittoria il Prato va in testa a punteggio pieno insieme a San Donato e Flaminia; la Rondinella rimane a 1 punto al quart'ultimo posto insieme a Scandicci, Ternana e Mezzolara. Proprio domenica prossima Scandicci e Rondinelle si ritroveranno luna contro l'altro, mentre il Prato riceverà in casa il Grassina, attualmente ultimo.

TABELLINO

Rondinella Marzocco – Prato 1-3

Rondinella Marzocco: Meli; M. Cellai (dal 69′ Goretti), Degl’Innocenti (dal 75′ Ciardini), Gueye; Nannelli, Baldesi, Innocenti (dal 75′ Sassorossi), Campagna (dal 58′ Cirillo), Ricchi (dal 75′ Simonti); Polo, B. Cellai.

A disposizione Strada, Sciulli, Bianchini, Chiwisa. All. Tronconi.

Prato: Ribero; Pucci, Polvani, Panizzi, Zanon; D’Orsi (dall’88’ Eleuteri), Fiorini, Lattarulo (dal 65′ Spinozzi), Sermenghi; Verde (dall’80’ Benedetti), Caon (dall’84’ Marzierli).

A disposizione Furghieri, Risaliti, Giacomelli, Biguzzi, Karim. All. Dal Canto.

Arbitro: Manuel Monti di Como; assistenti: Filippo Nardoni di Gubbio e Vittorio Ricci di Perugia.

Marcatori: Verde (P) al 26′ e al 42′, B. Cellai (R) al 51′, Spinozzi (P) al 71′.

Ammoniti Campagna (R), Nannelli (R), Brian Cellai (R), Lattarulo (P), Zanon (P), Degl’Innocenti (R), Cirillo (R).

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