Serie D, il Prato passa a Firenze: 3-1 in casa della Rondinella

La seconda giornata del girone E della Serie D mette davanti Rondinella e Prato sul sintetico del 'Bozzi' alle Due Strade di Firenze. Mister Tronconi schiera i padroni di casa con Meli in port, una difesa a tre composta da Mirco Cellai e Gueye come braccetti esterni e Degl'Innocenti al centro della difesa, Nannelli e Ricchi come esterni del quintetto di centrocampo, Innocenti, Campagna e Baldesi in mediana, dietro a Polo e Brian Cellai in attacco; i Lanieri di mister Dal Canto si schierano invece con un più classico 4-4-2 fatto Pucci, Polvani, Panizzi e Zanon in difesa, D'Orsi, Fiorini, Lattarulo e Sermenghi a centrocampo, Caon e Verde in attacco, con la porta difesa da Ribero.
La prima nota di folclore è data dai tifosi ospiti, che da Prato sono arrivati in circa 300, colorati e rumorosi quanto basta per spingere la propria squadra in trasferta; circa 800 gli spettatori in tribuna biancorossa.
La prima mezz'ora di gioco vede un Prato più pesante della Rondinella; la squadra di Dal Canto è più quadrata, sebbene Meli non rischi più di tanto. Gli ospiti concretizzano il proprio valore in campo passando n vantaggio al 26': Verde riceve palla in profondità dalle parti di Ricchi e in diagonale la piazza dietro Meli. Praticamente il primo vero pericolo creato dai pratesi diventa subito l'occasione per andare in vantaggio.
Il primo tempo scorre con i padroni di casa nervosi e poco incisivi: dopo mezz'ora di gioco i cartellini gialli a loro carico sono già tre (Campagna al 9', Baldesi al 26' e Brian Cellai al 28').
Al 42' il Prato raddoppia di nuovo con Verde: di nuovo fascia sinistra della Rondinella sorpresa, questa volta da D'Orso, che mette al centro, dove il 7 azzurro trova il tempo di sistemarsi il pallone per spedirlo in rete da poco fuori dell'area piccola. Dopo un minuto di recupero, il comasco Monti fischia e manda le squadre negli spogliatoi per l'intervallo.
Il secondo tempo comincia con gli stessi giocatori in campo e l'attesa per un'emozione dura poco: al 51' Ribero respinge corto un tiro forte di Polo da vicino, ma Brian Cellai trova il modo di mettere il 2-1 di testa a pallonetto. Il gol che dimezza lo svantaggio mette fiducia alla Rondinella, tanto che dopo minuti di buon fraseggio, il 16' sembra essere quello buono per pareggiare: Polo la piazza al centro di trivela, ma il tiro di Brian Cellai è troppo debole per impensierire Ribero.
La partita si chiude di fatto al 71': Spinozzi (subentrato sei minuti prima a Lattarulo) si trova su un braccio il pallone, poi se lo aggiusta coi piedi e fa 3-1. I padroni di casa protestano perché vogliono il fallo di mano, mentre tutta la panchina pratese va ad abbracciare il 16. C'è il tempo per altre due occasioni in area pratese: all'86' prima Sassorossi (dal 75' per Degl'Innocenti) e poi Brian Cellai non danno la giusta forza al pallone, e al 90' ancora Brian Cellai prova a sorprendere Ribero da centrocampo, senza successo.
Dopo 5 minuti di recupero, il triplice fischio di Monti dice che basta così.
Con questa vittoria il Prato va in testa a punteggio pieno insieme a San Donato e Flaminia; la Rondinella rimane a 1 punto al quart'ultimo posto insieme a Scandicci, Ternana e Mezzolara. Proprio domenica prossima Scandicci e Rondinelle si ritroveranno luna contro l'altro, mentre il Prato riceverà in casa il Grassina, attualmente ultimo.
TABELLINO
Rondinella Marzocco – Prato 1-3
Rondinella Marzocco: Meli; M. Cellai (dal 69′ Goretti), Degl’Innocenti (dal 75′ Ciardini), Gueye; Nannelli, Baldesi, Innocenti (dal 75′ Sassorossi), Campagna (dal 58′ Cirillo), Ricchi (dal 75′ Simonti); Polo, B. Cellai.
A disposizione Strada, Sciulli, Bianchini, Chiwisa. All. Tronconi.
Prato: Ribero; Pucci, Polvani, Panizzi, Zanon; D’Orsi (dall’88’ Eleuteri), Fiorini, Lattarulo (dal 65′ Spinozzi), Sermenghi; Verde (dall’80’ Benedetti), Caon (dall’84’ Marzierli).
A disposizione Furghieri, Risaliti, Giacomelli, Biguzzi, Karim. All. Dal Canto.
Arbitro: Manuel Monti di Como; assistenti: Filippo Nardoni di Gubbio e Vittorio Ricci di Perugia.
Marcatori: Verde (P) al 26′ e al 42′, B. Cellai (R) al 51′, Spinozzi (P) al 71′.
Ammoniti Campagna (R), Nannelli (R), Brian Cellai (R), Lattarulo (P), Zanon (P), Degl’Innocenti (R), Cirillo (R).
Notizie correlate
Tutte le notizie di Calcio
<< Indietro