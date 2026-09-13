Sorpreso di notte in un laboratorio di ristorazione: arrestato per tentato furto a Piombino

È stato arrestato in flagranza per tentato furto un 40enne sorpreso durante la notte all'interno di un laboratorio di un'attività di ristorazione a Piombino, in provincia di Livorno.

L'intervento è stato effettuato dai carabinieri di Piombino nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori. I militari, durante un pattugliamento notturno, sono intervenuti dopo aver udito rumori sospetti provenire dal laboratorio, che in quel momento era chiuso.

All'interno della struttura i carabinieri hanno trovato il 40enne che, alla loro vista, avrebbe tentato di fuggire, venendo però prontamente bloccato. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di uno scalpello da carpentiere, ritenuto dai militari verosimilmente utilizzato per accedere alla struttura attraverso l'effrazione di una finestra.

Lo scalpello è stato sequestrato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura di Livorno, è stato inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari.

A seguito dell'udienza di convalida, il giudice ha disposto per il 40enne l'obbligo di dimora durante l'orario notturno.

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