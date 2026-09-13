Trattore si ribalta a Scandicci, muore un uomo di 58 anni

Un uomo di 58 anni è morto dopo il ribaltamento di un trattore. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 13 settembre, in località Rinaldi, nel territorio comunale di Scandicci.

Il personale sanitario intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Nell'area dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno provocato il ribaltamento del trattore.