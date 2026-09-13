Ultraleggero si ribalta durante l'atterraggio a Chiusdino, solo lievi ferite per il pilota

Ultraleggero si ribalta durante l'atterraggio a Chiusdino, intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.40 sulla Strada Statale Senese Aretina, nei pressi dell'Avio Club Chiusdino.

Per cause in corso di accertamento, un autogiro ultraleggero si è ribaltato durante le fasi di atterraggio. Il pilota ha riportato lievi escoriazioni e non risultano, al momento, ulteriori conseguenze.

I Vigili del Fuoco del comando di Siena sono intervenuti per mettere in sicurezza il velivolo. Sul posto era presente anche il personale sanitario.