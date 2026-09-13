Violenza sessuale in un locale, si continua ad indagare. Attività sospesa per 30 giorni

Cronaca Firenze
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Il provvedimento del Questore dopo l'arresto di un 31enne accusato di violenza sessuale e sequestro di persona. Per l'uomo disposta la custodia cautelare in carcere

È stata sospesa per 30 giorni l'attività commerciale del centro di Firenze all'interno della quale, nella notte di mercoledì 9 settembre, si è verificato un grave episodio di violenza ai danni di una studentessa straniera di 21 anni. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Firenze, su proposta della Compagnia Carabinieri competente, ai sensi dell'articolo 100 del T.U.L.P.S., nei confronsessualti del gestore del locale, un 31enne indagato per violenza sessuale e sequestro di persona.

La sospensione, predisposta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, è stata notificata nella giornata odierna. Contestualmente, il Questore ha adottato nei confronti dell'indagato anche la misura di prevenzione dell'avviso orale, valutandone la pericolosità sociale. Il provvedimento è stato elaborato dalla Divisione Anticrimine.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la giovane era entrata nel locale per acquistare del cibo da asporto e aveva chiesto di poter utilizzare i servizi igienici. In quel momento, il gestore avrebbe chiuso dall'interno le porte d'ingresso, impedendole di uscire, per poi aggredirla sessualmente.

Le richieste di aiuto della ragazza hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti, che hanno allertato il 112. La studentessa sarebbe inoltre riuscita a comunicare la propria situazione all'esterno attraverso il "Signal for help", il gesto internazionale utilizzato per segnalare una situazione di emergenza.

I carabinieri della Stazione Firenze Uffizi sono intervenuti e hanno arrestato il 31enne in flagranza di reato. Nella mattinata di venerdì 11 settembre, l'Autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'indagato la custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento di sospensione dell'attività e l'avviso orale adottati dal Questore si inseriscono, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, nel quadro delle misure assunte dopo l'intervento dei carabinieri e delle successive attività investigative.

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