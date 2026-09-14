A Cerreto Guidi torna il Marty Day: una giornata di prevenzione e gioco dedicata ai bambini

Una giornata dedicata alla prevenzione della salute dei bambini, ma anche al gioco e alla solidarietà. È il Marty Day, iniziativa che ogni anno si svolge a Lazzeretto di Cerreto Guidi, al Circolo Arci "Pietro Tozzini", nata per ricordare Martina, bambina scomparsa nel 2018 all'età di cinque anni a causa di una malformazione cardiaca congenita.

L'appuntamento è stato promosso dalla famiglia della bambina come occasione per trasformare il ricordo in un momento di prevenzione rivolto ai più piccoli, con la partecipazione di professionisti e associazioni impegnati in diversi ambiti della salute.

Nel corso della giornata saranno affrontati temi che spaziano dalla cardiologia alla diabetologia, dalla celiachia all'oculistica e all'odontoiatria, oltre ai disturbi dell'attenzione e alla pneumologia. Il programma comprende inoltre attività dedicate alla ginecologia, alle manovre di disostruzione pediatrica e alla sicurezza stradale.

Accanto alla prevenzione troveranno spazio numerose attività ludiche rivolte ai bambini. È prevista anche una merenda gratuita, offerta dal partner AVIS Cerreto Guidi.

L'edizione dello scorso anno ha registrato oltre 600 presenze, secondo quanto riferito dagli organizzatori, che invitano cittadini e rappresentanti dei mezzi di informazione a partecipare per raccontare l'iniziativa e il suo carattere solidale.

Il programma completo del Marty Day è disponibile sul sito ufficiale dell'evento.

Fonte: Ufficio Stampa

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