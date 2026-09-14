Al Loft 19 di Montespertoli la mostra fotografica 'L'Amore delle Madri' di Marida Tellini

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Dal 18 al 27 settembre l'esposizione raccoglie immagini realizzate dall'autrice durante i suoi viaggi in diverse parti del mondo

Si intitola "L'Amore delle Madri" la mostra fotografica di Marida Tellini in programma al Loft 19 di via Sonnino 19, a Montespertoli, da venerdì 18 a domenica 27 settembre.

L'esposizione propone una raccolta di fotografie realizzate dall'autrice nel corso dei suoi viaggi in diverse parti del mondo, con l'obiettivo di documentare le molteplici manifestazioni del rapporto tra madri e figli.

"L'Amore delle Madri, che si manifesta sotto tanti aspetti, è una forza primordiale profonda e universale; le foto che espongo nella mostra ne sono la testimonianza raccolta nei miei viaggi in giro per il mondo", spiega Tellini nella presentazione dell'iniziativa.

L'inaugurazione è prevista per venerdì 18 settembre alle 19. L'esposizione sarà inoltre aperta al pubblico sabato 19 e sabato 26 settembre dalle 10 alle 12, e domenica 20 e domenica 27 settembre, sempre dalle 10 alle 12.

La mostra è patrocinata dal Comune di Montespertoli. Informazioni sulle fotografie e sulle eventuali aperture straordinarie sono disponibili attraverso i canali dell'organizzazione

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