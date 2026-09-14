L'Angolo del Tempo, il nuovo mercato domenicale di Castelfiorentino

Gli appassionati del collezionismo o del vintage, dell’artigianato o dell’antiquariato, possono fin d’ora annotarlo sulla propria agenda. A partire dal mese di ottobre, ogni prima domenica del mese, prenderà infatti il via L’Angolo del Tempo, il nuovo mercato di antiquariato, collezionismo, artigianato e usato di qualità che animerà Piazza Gramsci fino all’estate del prossimo anno (giugno 2027).

L’iniziativa, che è promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione “Pinocchio 3000”, si propone di arricchire le opportunità per la cittadinanza di frequentare la piazza principale di Castelfiorentino anche quando quest’area non è interessata da altri eventi, nonché di richiamare l’attenzione dei tanti appassionati che gravitano intorno alla galassia del collezionismo, del modernariato o dell’usato, tenuto conto anche del successo dei numerosi siti web o pagine social dedicate a questo settore.

A ogni mercato, sono previsti una quarantina di espositori, che per l’intera giornata di domenica (dalle 9.00 in poi) offriranno ai visitatori manufatti e oggettistica di ogni genere, di pregio o alla portata di tutti, come quadri e stampe, libri, riviste e fumetti, mobili, dischi in vinile, cd e musicassette, abbigliamento usato, handmade, numismatica, cartoline e francobolli, in bella vista sui banchi a disposizione di potenziali interessati o anche di semplici curiosi.

Insomma, numerose le opportunità per arricchire la propria collezione, iniziarne magari una nuova, rintracciare un disco o un fumetto che ci riporta a qualche ricordo nostalgico, confezionare un regalo originale o un piccolo pensiero per una persona cara, con la certezza che potrà apprezzarlo.

Ogni pomeriggio, dalle 15.00 in poi, L’Angolo del Tempo sarà inoltre animato con giochi, spettacoli e altre iniziative di intrattenimento per i bambini e le famiglie.

“Il mercato – sottolinea l’Assessore al Turismo/Eventi, Franco Spina – è da sempre un luogo di socializzazione, di scambio, di vita di relazione che stimola e richiama la popolazione ad appropriarsi degli spazi urbani, a frequentarli per trascorrere qualche ora in modo spensierato, fare un po’ di shopping, o coltivare magari una passione, un interesse, riconducibile magari al proprio stile di abbigliamento o all’individuazione di un particolare oggetto del passato che possa personalizzare l’arredamento di casa. Per questo abbiamo voluto arricchire il calendario di eventi con un appuntamento fisso, replicabile ogni mese, in modo da offrire alla popolazione o a potenziali visitatori una nuova opportunità di vivere il nostro centro cittadino, e in particolare la piazza, che ne rappresenta l’anima”.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Castelfiorentino

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