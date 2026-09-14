Cinghiale attraversa la strada, incidente coinvolge tre auto a Vicchio

Incidente stradale nella tarda serata di ieri sulla SP 41 Sagginalese, nei pressi di Ponte a Vicchio, nel territorio comunale di Vicchio. L'episodio si è verificato intorno alle 23, quando l'attraversamento di un cinghiale ha provocato l'incidente coinvolgendo tre autovetture.

A bordo dei veicoli si trovavano complessivamente sei persone. Quattro di loro sono state trasportate all'ospedale del Mugello per accertamenti sanitari.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte e fornito assistenza. Presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.

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