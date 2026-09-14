A Fucecchio torna 'Intrecci di Rotte'

Per il Parco Corsini di Fucecchio sarà di sicuro un settembre particolarmente vivace. Dopo l’affollatissima festa medievale di Salamarzana, ecco che viene annunciata per sabato 19 e domenica 20 la seconda edizione di “Intrecci di Rotte”. Due giorni che vedranno sotto le torri dell’antico castello e tutt’intorno avvicendarsi artisti internazionali e locali, esperti di geopolitica, linguisti ed antropologi, rapper famosi e ragazzi giovanissimi che praticano la “Street Art” e la “Street Dance”.

Due giorni per ascoltare, partecipare, divertirsi e riflettere. Si dibatterà su giustizia climatica, sulle guerre e sull’avvelenamento del pianeta, sui linguaggi della musica e sulle nuove generazioni di italiani. In mostra le foto di Sebastião Salgado in “Exodus. Umanità in cammino” e “Trame nascoste. Gli intrecci oscuri della Fast Fashion”. Gli attori daranno vita a forme di teatro diverse come la stand up Comedy di John Modupe e il teatro fisico itinerante di Gaia Pellegrini accompagnato dalla Banda di Fucecchio per finire con una riflessione sull’essere migranti e sul portarsi il proprio paese in valigia con “Al Carajo!”. Sotto i portici del Parco il ristorante “Sesamo” e il Coffee Club “ Nami” proporranno cibo

Euro-afro-asiatico. Il sabato sull’aia davanti alla statua di Eloisa si svolgerà il mercatino del riciclo “I’ Market” e la domenica numerose associazioni di volontariato fucecchiesi mostreranno le loro attività prima che si dia inizio agli spettacoli musicali del dopocena. I concerti vedranno avvicendarsi sul palco stili musicali e artisti di diverse provenienze, con un ritmo hip hop che scandirà il sabato sera alla presenza del rapper milanese Nerone, preceduto dal sound senegalese di Magui e dalla Not Sober Crew. Il blues dall’identità mista animerà la serata della domenica con la prodigiosa chitarra di Adriano Viterbini e il

polistrumentista Kalifa Kone direttamente dal Mali, preceduti dal racconto ritmato del podcast “Clan acustico” di Raffele Costantino.

Per la stesura del programma e per l’organizzazione l’associazione “Popoli Uniti”, capofila dell’iniziativa, si è avvalsa della collaborazione di numerose altre associazioni e istituzioni: Fondazione I Care, La Limonaia, Collettivo Not Silent, Circolo Arci G.Pacchi, Spi Cgil Fucecchio, Orme Radio, Auser, Colori in Corso, sezione soci Coop di Fucecchio, Associazione La Stazione, Arci Valdarno cuoio, Arci empolese-valdelsa e Movimento Shalom.

“Intrecci di Rotte rappresenta un'idea di cultura aperta, inclusiva e capace di creare relazioni – dichiarano la sindaca Emma Donnini e l'assessore al sociale Emiliano Lazzeretti -. Il Parco Corsini diventa ancora una volta uno spazio pubblico vissuto e condiviso, dove musica, teatro, fotografia e confronto civile si intrecciano per offrire occasioni di crescita e partecipazione. Sostenere questo festival significa investire in una comunità che dialoga con il mondo, valorizzando le differenze come

una ricchezza e costruendo, attraverso la cultura, nuovi legami tra le persone”.

Il Festival, ad ingresso libero, si avvale del patrocinio della Regione Toscana e del sostegno indispensabile del Comune di Fucecchio e della “Fondazione il Cuore si scioglie” che ha promosso Intrecci di Rotte tra i progetti “Pensati con il cuore 2026” permettendo la realizzazione di un’importante campagna di crowdfunding. Contestualmente – all’interno del Festival – sarà possibile visitare gratuitamente Museo Civico e Diocesano e Torre di Mezzo di Parco Corsini. Un appuntamento pensato per “tessere la comunità intrecciando i fili del Mondo”: unitevi al viaggio, intrecciamo insieme nuove rotte, nuovi incontri, nuovi futuri!

PROGRAMMA

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2026

16:00- 18:00 MIGRANTI A CHI? VOCI DELLE NUOVE GENERAZIONI

Tiziana Chiappelli, ricercatrice- linguista

Attiviste Associazione “ I partecipate”

16:00- 20:00 Stand Associazioni di volontariato fucecchiesi

17:30 – 18:00 READING POESIE DALLA PALESTINA

18:00 – 19:00 FORGETFUL – SMEMORAT

Spettacolo teatrale prodotto e diretto da Gaia Pellegrini

Con la partecipazione della Banda di Fucecchio

AREA FOOD

Risorante Sesamo e Nami The Coffee Club

Drink by Limonaia

16:00 – 18:00 FINESTRE SUL MONDO – LABORATORIO ARTISTICO-CREATIVO

A cura di Carmen Chimenti

21:00 – 22:00 AL CARAJO!

Spettacolo teatrale di e con Martin Hidalgo Mantilla, regia Francesco Mugnari – Tra i Binari

19:00 – 20:00 CLAN ACUSTICO: COORDINATE SONORE

Di e con Raffaele Costantino

20:00 – 21:00 DJ SET

Etsotica – Fulci dj

22:00 – 23:00 CONCERTO

ADRIANO VITERBINI e KALIFA KONE

INGRESSO LIBERO

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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