Viviamo Capraia e Limite sostiene le iniziative per la pace, non violenza e confronto con i cittadini

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La lista civica esprime il proprio sostegno all'incontro "Un caffè con il Sindaco" e all'iniziativa dedicata ai temi della pace e della non violenza

La lista civica Viviamo Capraia e Limite interviene sulle iniziative in programma nel territorio comunale il 19 settembre, esprimendo il proprio sostegno agli appuntamenti dedicati ai temi della pace, della non violenza e del confronto con la cittadinanza.

Tra le iniziative annunciate figura la partecipazione di Pietro Puccio, presente in quei giorni a Capraia e Limite, che porterà la propria testimonianza sulla non violenza e sull'esperienza di Capaci. La lista civica richiama in particolare il significato simbolico di Capaci per la Sicilia e per l'Italia, luogo legato all'attentato del 1992 nel quale furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.

Sempre il 19 settembre, alle 17, nella sede dello storico Caffè Negro di via Salani, è previsto l'incontro "Un caffè con il Sindaco", organizzato dalla stessa torrefazione. L'appuntamento precederà l'iniziativa prevista in serata, alle 20, all'Osteria Cantagallo.

Viviamo Capraia e Limite sottolinea il valore dell'incontro come occasione di confronto e condivisione, anche in relazione al significato storico attribuito al Caffè Negro come luogo di socialità nel territorio.

"Crediamo fermamente che un caffè non sia solo una bevanda accessibile ma rappresenti, oggi come in passato, un fondamentale momento di aggregazione, capace di rafforzare il senso di comunità tra tutti coloro che amano l'ascolto e lo scambio di idee come avveniva in passato", si legge nella nota della lista civica.

La formazione invita quindi la cittadinanza a partecipare agli appuntamenti e a seguire i successivi aggiornamenti attraverso i canali social di Caffè Negro.

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