Da Montopoli al Kentucky: a Samuele Mischi la prestigiosa onorificenza di 'Kentucky Colonel'

Un riconoscimento internazionale che rappresenta non solo un motivo di soddisfazione personale, ma anche un’occasione per "portare il nome del territorio oltre i confini locali".

È stato infatti conferito a Samuele Mischi, cittadino di Montopoli in Val d’Arno (PI), il titolo di Honorable Kentucky Colonel, prestigiosa onorificenza conferita dal Governatore del Commonwealth del Kentucky in riconoscimento di particolari meriti.

Mischi coltiva da anni interessi per la storia, l’archeologia biblica e la linguistica, ambiti che ha approfondito attraverso studi specifici e attività di ricerca personale e che ha successivamente condiviso attraverso conferenze e piattaforme digitali. È autore del libro «La vista del Cieco: Un cammino di riscoperta per imparare a crescere». Inoltre, accanto alla propria attività professionale, svolge un impegno attivo come speaker volontario per la Fondazione Porte Aperte ETS (Porte Aperte/Open Doors Italia) sul territorio toscano, contribuendo alla sensibilizzazione sulla realtà della missione e dei cristiani perseguitati nel mondo.

Il nuovo riconoscimento si inserisce in un percorso che lo aveva già visto insignito, nell’aprile 2024, del titolo di Cavaliere al Merito della Legio Linteata.

«Il primo ringraziamento va a Dio, che mi ha guidato lungo questo percorso. Un grazie sincero va poi a chi mi è vicino ogni giorno, a partire dalla mia famiglia, per il sostegno e la pazienza che non sono mai mancati», racconta Mischi. E aggiunge: «A tutti coloro che mi hanno dato e continuano a darmi fiducia e che, in vari modi, hanno contribuito a rendere possibile questo cammino, va la mia sincera gratitudine».

L’onorificenza viene accolta con "grande gratitudine e umiltà", ma anche con la consapevolezza che ogni riconoscimento porta con sé una responsabilità: "continuare a meritare la fiducia ricevuta e proseguire con impegno nel proprio percorso".

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