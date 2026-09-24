Fermato minivan senza licenza, aveva 14 persone a bordo

Nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre, intorno alle ore 18.00, una pattuglia della Polizia Locale di Forte dei Marmi, a seguito della segnalazione di un conducente di taxi, ha sottoposto a controllo un minivan che percorreva via G.B. Vico in direzione Massa-Viareggio.

Dagli accertamenti effettuati dagli agenti è emerso che il mezzo, omologato per nove posti compreso il conducente, stava trasportando 14 passeggeri. Il conducente, un uomo di 64 anni di nazionalità brasiliana e regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, è inoltre risultato privo della licenza necessaria per l’esercizio del servizio taxi.

I passeggeri trasportati sono risultati ignari dell’assenza del titolo necessario allo svolgimento del servizio.

La Polizia Locale ha quindi contestato al conducente le violazioni previste dagli articoli 86 e 169 del Codice della Strada. In particolare, per l’esercizio del servizio senza la prescritta licenza è stata applicata una sanzione di 1.812 euro, con sospensione della patente. È stata inoltre contestata la presenza a bordo di un numero di passeggeri superiore a quello consentito dalla carta di circolazione.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

“Desidero ringraziare gli agenti della nostra Polizia Locale per il lavoro svolto e per l’attenzione con cui quotidianamente presidiano il territorio – dichiara l’assessore alla Polizia Locale Massimo Lucchesi –. Controlli come questo sono fondamentali per garantire la sicurezza delle persone e, allo stesso tempo, tutelare gli operatori che svolgono regolarmente la propria attività nel rispetto delle regole. La presenza costante e attenta della Polizia Locale rappresenta un presidio importante per tutta la nostra comunità.”

L’intervento rientra nell’attività di controllo svolta dalla Polizia Locale a tutela della sicurezza stradale e della leale concorrenza tra gli operatori. Il trasporto di passeggeri in soprannumero, oltre a non consentire il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza, può incidere sulla stabilità e sugli spazi di frenata del veicolo.

Fonte: Comune di Forte dei Marmi