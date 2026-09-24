Giovani Democratici Pisa: torna a San Miniato 'Utøya', la scuola residenziale di formazione politica

Dal 25 al 27 settembre torna a San Miniato Utøya – Scuola di Formazione Politica, la scuola residenziale promossa dalla Federazione provinciale dei Giovani Democratici di Pisa, col patrocinio della Fondazione DEMO. Dopo la prima edizione del 2024, la tre giorni tornerà negli spazi dell’Ex Convento di San Francesco, con un programma di incontri, panel, laboratori e momenti di confronto dedicati alla formazione politica delle nuove generazioni.

Una scuola che quest’anno porta il nome di Giugi De Felice e che continua a richiamarsi, fin dal proprio nome, a una precisa scelta di memoria. Il 22 luglio 2011, sull’isola norvegese di Utøya, 69 persone furono uccise da un terrorista di estrema destra durante il campo estivo dell’AUF, l’organizzazione giovanile del Partito Laburista norvegese. Per i Giovani Democratici di Pisa, tenere vivo quel nome significa trasformare il ricordo di quella tragedia in un’occasione di aggregazione, confronto, formazione e partecipazione democratica. Allo stesso tempo, nel nome Utøya c’è il richiamo all’utopia: alla capacità di guardare il mondo per quello che è senza accettare che debba necessariamente rimanere così, provando a costruire alternative concrete.

Il programma si aprirà venerdì 25 settembre con i saluti di benvenuto e uno speed talk con esponenti politici del territorio, tra cui Ylenia Zambito, Massimiliano Ghimenti, Brenda Barnini, Matteo Trapani. In serata il dialogo “Perché Giugi De Felice?”, con Paolo Fontanelli, Patrizia Dini e Cristiana Torti. Programma Utoya Scuola di forma… Sabato 26 saranno al centro della giornata la giustizia sociale, con Elisa Palagi e Nico Stumpo, un laboratorio sulla comunicazione politica e istituzionale curato dal team di IKNOW Promozione e un dialogo con Peppe Provenzano; la mattina è inoltre prevista una visita di San Miniato con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, mentre la giornata si concluderà con una cena sociale con Alessandra Nardini.

Domenica 27 settembre spazio invece al panel su riforme e Costituzione, con Andrea Pertici e Simona Bonafè, al laboratorio “BeStrong” Erasmus+ insieme all’associazione Kossan e, nel pomeriggio, al dialogo conclusivo con l'on. Marco Furfaro.

La scelta resta quella di costruire una scuola realmente accessibile. Per partecipare all’intera tre giorni sarà richiesto un contributo simbolico minimo di 10 euro, comprensivo delle attività di formazione, del pernottamento in camera, delle colazioni, dei pranzi e delle cene.

"Vogliamo che Utøya sia un luogo nel quale incontrarsi, formarsi, discutere liberamente e provare insieme a immaginare ciò che ancora non c’è. Abbiamo ancora bisogno di utopie, ma soprattutto di ragazze e ragazzi disposti a organizzarsi per renderle possibili" dichiara Enrico Bruni, segretario provinciale dei GD Pisa.

L’appuntamento è dal 25 al 27 settembre all’Ex Convento di San Francesco di San Miniato

Notizie correlate