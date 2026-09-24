La Lega rilancia la richiesta di una Tenenza dei Carabinieri a Fucecchio

La Lega di Fucecchio torna a chiedere che il Comune si doti di una Tenenza dei Carabinieri e che l'intera gestione delle funzioni della Polizia municipale torni in capo all'ente locale. A rilanciare le richieste è Marco Cordone, segretario della sezione comunale Fucecchio-Cerreto Guidi e vicesegretario provinciale vicario di Firenze.

Cordone riferisce di aver incontrato nuovamente alcuni residenti della frazione Torre, già ascoltati poco meno di due mesi fa. Secondo quanto riportato dalla Lega, i cittadini avrebbero nuovamente segnalato criticità sul fronte della sicurezza, in particolare in via Porto di Mannuccio.

"Un Comune importante come Fucecchio, Comune di circa 23.000 abitanti (...) necessita per le sue dinamiche territoriali, di una Tenenza dei Carabinieri che permetterebbe di avere un numero maggiore di militi dell'Arma, dedicati solamente al territorio fucecchiese oltre ad un Corpo della Polizia municipale integralmente in capo allo stesso Comune di Fucecchio", afferma Cordone.

Nel comunicato viene richiamato anche il tema dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle Cerbaie. La Lega sottolinea, allo stesso tempo, di apprezzare l'attività delle Forze dell'ordine nel contrasto al fenomeno.

"Concludendo, Fucecchio è un Comune grande e complesso e sui temi della Sicurezza, le Istituzioni preposte, devono dare adeguate risposte", sostiene Cordone, secondo il quale i residenti di Torre avrebbero già segnalato per iscritto le problematiche di via Porto di Mannuccio.

Nel corso del confronto sarebbe emersa anche una questione relativa alla manutenzione dei ciglioni e delle fosse. Secondo quanto riferito dalla Lega, circa venti giorni fa la Polizia municipale sarebbe intervenuta, dopo una segnalazione dei residenti, per verificare la situazione e le possibili ripercussioni sulla sicurezza della circolazione stradale.