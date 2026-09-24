Lite e aggressione vicino a un locale a Prato: chiusura per 30 giorni

Chiusura per 30 giorni per un esercizio pubblico del quartiere ovest di Prato, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento è stato disposto dal questore ai sensi dell'articolo 100 del TULPS, al termine degli accertamenti della polizia di Stato.

Alla base della decisione c'è anche una lite avvenuta il 13 settembre nelle vicinanze del locale, in via Traversa Pistoiese. Secondo quanto riferito dalla Questura, l'intervento delle volanti era scattato dopo una segnalazione al 112 per una lite in corso. Tre persone erano rimaste ferite e avevano riportato prognosi di diversi giorni. Una di loro aveva subito un profondo taglio vicino all'occhio, dopo essere stata colpita da una bottiglia di vetro.

La Questura riferisce che la lite sarebbe stata provocata da un cittadino straniero in stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol. Dagli accertamenti sarebbe inoltre emerso che l'area è già interessata da servizi straordinari di controllo del territorio e rappresenta un luogo di aggregazione di persone frequentemente dedite, secondo la polizia, a comportamenti antisociali e anche violenti.

"Il provvedimento, di natura amministrativa e cautelare - conclude la Questura -, è finalizzato a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, anche attraverso un effetto dissuasivo nei confronti dei soggetti pericolosi".

Contestualmente alla chiusura è stata disposta anche la sospensione della Scia relativa all'attività.