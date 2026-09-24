Colta da un malore in piazza a San Miniato, muore donna di 84 anni

Tragedia questa mattina di fronte all'ospedale di San Miniato dove una donna di 84 anni è deceduta in seguito ad un malore. È successo poco dopo le 9 di giovedì 24 settembre, in piazza XX Settembre, dove si affaccia il Degli Infermi.

Da quanto si apprende sembra che la donna si trovasse nella macchina del figlio, quando sarebbe stata colta da un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con un'ambulanza, un'automedica e la polizia locale di San Miniato. Purtroppo per l'84enne non c'è stato niente da fare: all'arrivo dei soccorsi è stato constatato il decesso. Non è chiaro se si trovasse nella zona per recarsi nel vicino ospedale o per altre ragioni.

Sempre dalle prime informazioni, durante le fasi di soccorso la strada che costeggia la piazza, lato ospedale, è rimasta chiusa per consentire le operazioni.

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