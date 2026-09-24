Monni al convegno di Orbetello sui progetti di vita indipendente

L’assessora alla sanità e alle politiche sociali della Toscana, Monia Monni, interverrà venerdì 25 settembre, in apertura, al convegno in programma dalle 9.30 alle 14 ad Orbetello, in provincia di Grosseto, e dedicato ai progetti di vita indipendente delle persone con disabilità: in particolare alla trasformazione di questi progetti in realtà.

L’appuntamento è presso l’auditorium comunale di Orbetello, in piazza Giovanni Paolo II. Si tratta di una tavola rotonda nazionale, promossa dalla Fondazione La Casa di Mario e dall’Aps “Oltre lo sguardo”, in compartecipazione con Cesvot e con il patrocinio della Regione, della Provincia di Grosseto, del Comune di Orbetello, dell’AslToscana Sud-Est, dell’Associazione Nazionale Educatori Professionali e della Consulta Provinciale per la Disabilità.

Alle 10 è previsto un punto stampa con i media, a cui parteciperà l’assessora.

Si riuniranno in Maremma i massimi esperti nazionali, le istituzioni regionali e le migliori esperienze operative d’Italia sul nuovo Progetto di Vita previsto dal decreto legislativo 62 del 2024. Il cuore della mattinata sarà dedicato al passaggio dal quadro normativo alla pratica quotidiana, attraverso anche il racconto di esperienze concrete della Toscana, dell’Emilia Romagna e del Lazio.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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