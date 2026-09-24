Sant'Anna, Fitto incontra studentesse e studenti

Un dialogo di oltre un’ora sulle sfide più importanti dell’agenda europea, sull’importanza della partecipazione politica tra i giovani e sulla necessità di politiche in grado di tutelare e rafforzare le zone periferiche dell’Europa. Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, ha incontrato stamani alla Villa del Gombo, ex residenza del Presidente della Repubblica all’interno del Parco di San Rossore, 50 studentesse e studenti iscritti al quinto anno delle scuole superiori, provenienti da tutta Italia, che stanno partecipando alla quarta edizione della Scuola di Educazione Civica, l’iniziativa nata da un’idea delle Allieve e degli Allievi della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per raccontare alle nuove generazioni la realtà che cambia e per promuovere la consapevolezza civica e la partecipazione attiva alla vita pubblica.

Rispondendo alle domande delle studentesse e degli studenti, Raffaele Fitto ha auspicato una più forte coesione tra gli Stati membri dell’Unione Europea e ha ribadito la necessità di una maggiore flessibilità nei processi decisionali della politica, chiamati a adeguarsi a una realtà in continuo cambiamento. Tra i temi al centro dell’intervento, anche lo sviluppo delle aree interne dell’Europa, attraverso politiche capaci di creare opportunità per le nuove generazioni e garantire ai giovani il diritto di restare nei territori in cui sono nati e cresciuti.

Proprio ai giovani Fitto ha quindi rivolto un messaggio di fiducia: “Possono fare cose inimmaginabili fino a qualche anno fa. In loro ho riscontrato competenza, conoscenza, volontà di partecipare. Questa è la strada da proseguire per costruire un’Europa più forte”.

L’intervento di Raffaele Fitto rientra nell’ambito degli Youth Dialogue, gli strumenti di consultazione e confronto tra i giovani e i decisori politici europei.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa