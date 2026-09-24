Terminati i lavori alla rotatoria del cimitero a Castelfranco, incrocio funzionale e più sicuro

I lavori alla rotatoria del cimitero, che regola il traffico veicolare, tra via Usciana, viale Europa e via don Botti, sono terminati, manca solo la segnaletica orizzontale a terra che sarà realizzata nelle prossime settimane, poiché la vernice non può essere stesa sull'asfalto fino che non si è completamente raffreddato e consolidato. Non solo, in occasione dei lavori della rotatoria è stato realizzato anche un intervento sulla rete di distribuzione del gas da toscana energia che ha migliorato il servizio all'utenza del centro storico.



La trasformazione da rotatoria provvisoria a definitiva, decisa e realizzata dopo una lunga sperimentazione, è costata circa 80 mila euro, finanziati per metà con un bando a cui il comune era riuscito ad accedere e per la restante parte con risorse municipali. Il nuovo rondò ha un diametro di 7 metri, mentre i vari svincoli hanno bracci di ingresso di 3 metri e mezzo e quelli di uscita di 4,5 metri. I lavori sono durati circa un mese, la metà del tempo previsto inizialmente di 60 giorni.



L'asfaltatura quindi chiude definitivamente il cantiere con un notevole miglioramento per la viabilità della zona e per la sicurezza stradale. Spesso in passato questo incrocio, su cui si affacciano due strade di grandi dimensioni come viale Europa e via Usciana e una più piccola, via don Botti, era stato teatro di incidenti automobilistici anche gravi.

A seguire i lavori per l'amministrazione Mini è stata l'assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli che spiega: “Ora Castelfranco ha un incrocio che funziona in modo molto più sicuro, oltre ad avere anche un buon impatto visivo e una migliore funzionalità nello scorrimento del traffico veicolare. Questo incrocio è stato ripensato in modo da limitare la velocità dei veicoli in entrata, riducendo ulteriormente il rischio di incidenti gravi. Per noi è stata una scelta importante che ha risolto il problema della gestione di questo nodo viario, visto che le vecchie lanterne semaforiche non erano più idonee e si sarebbero dovute sostituire con un investimento forse maggiore rispetto alla costruzione della rotatoria. Sono contenta e siamo contenti come amministrazione comunale di avere reso un servizio alla cittadinanza, restituendole un incrocio migliore e più sicuro di come era in passato”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa