Due auto si scontrano all'alba a Castelfranco, arrivano i soccorsi

Tre persone sarebbero rimaste ferite in modo non grave dopo un incidente a Castelfranco di Sotto sulla Strada Provinciale 6, sul ponte che collega a Montopoli.

I fatti sono avvenuti alle 6.30 circa di oggi, venerdì 25 settembre. L'incidente ha visto coinvolto due vetture, che per cause in corso di accertamento, si sono scontrate.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e due ambulanze. Tre sarebbero le persone assistite e portate in codice giallo o verde all'ospedale di Empoli.

Il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i veicoli incidentali e il luogo dell’intervento. I carabinieri hanno svolto i rilievi di loro competenza.