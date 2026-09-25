Il raduno delle Harley a Vinci dà una mano al centro Lilith

2500 euro. A tanto ammonta la cifra raccolta lo scorso sabato 19 settembre dai motociclisti che hanno partecipato al raduno delle Harley-Davidson in Piazza della Libertà a Vinci, e che è stata donata al Centro Aiuto Donna Lilith.

La cifra è stata raggiunta al termine della VI Ride of the Patriots, che ha portato gli appassionati della moto di Milwakee da Vinci a San Gimignano la mattina, e nel Capoluogo il pomeriggio, dove appunto in Piazza della Libertà c’è stato un grande ritrovo di Harley-Davidson, loro appassionati, cibo di strada e musica dal vivo.

La mattina, prima della partenza per San Gimignano, c’è invece stato un momento di raccoglimento al Parco della Rimembranza per commemorare i Caduti.

Daniele Vanni, sindaco di Vinci, ha tenuto a ringraziare la Legion of St. Michael, sia per l’organizzazione dell’evento, sia per l’“importante valore solidale, permettendo di raccogliere un contributo destinato al Centro Aiuto Donna Lilith”.

Oltre alla Legion, il sindaco ha ringraziato anche i vari attori che si sono prodigati nella riuscita dell’evento: “Un grazie sincero al gruppo Pink Space per il concerto, alla polizia locale, alla VAB di Vinci, agli operai del Comune, all’Associazione Nazionale Carabinieri e alla Misericordia di Vinci per la preziosa collaborazione e per il supporto garantito durante tutta la manifestazione.

Un ringraziamento particolare va infine al nostro ufficio eventi, che ha curato la logistica e coordinato i diversi aspetti organizzativi, contribuendo in modo importante alla perfetta riuscita della giornata”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

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