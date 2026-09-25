Santo Stefano, l'Oncologia Medica collaborerà con il CRO di Aviano

Accanto all’attività clinica, la ricerca clinica, pre-clinica e traslazionale rappresentano da sempre la cifra distintiva delle attività della Struttura operativa complessa Oncologia Medica dell’ospedale di Prato, afferente al Dipartimento Oncologico della Azienda Usl Toscana centro, diretto dalla dottoressa Silvia Scoccianti. La collaborazione attiva tra diverse Istituzioni di ricerca rappresenta un punto cardine della ricerca scientifica contemporanea, dove è sempre più necessario mettere insieme le forze per raggiungere obiettivi comuni sempre più ambiziosi. In questo contesto è stato siglato un accordo di collaborazione scientifica tra l’Azienda Usl Toscana centro e il Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano. Le responsabili scientifiche dell’accordo sono la dottoressa Laura Biganzoli, Direttore della Struttura operativa complessa oncologia Medica dell’ospedale di Prato e la dottoressa Roberta Maestro, Direttore della Struttura operativa complessa Onco-genetica e Onco-genomica Funzionale del CRO di Aviano. Tale accordo rinnova di fatto una precedente convenzione triennale tra le due Istituzioni che aveva facilitato l’inizio di un percorso di collaborazione scientifica coronato nella presentazione di diversi progetti di ricerca. L’accordo siglato permetterà dunque di proseguire lo svolgimento congiunto di attività di ricerca nell'ambito della ricerca preclinica, traslazionale e bioinformatica in campo oncologico, anche mediante la partecipazione a bandi di ricerca a livello nazionale ed internazionale. In particolare, l’accordo permetterà a personale qualificato di entrambe le strutture di accedere alle sedi dell'altra parte per lo svolgimento di attività di ricerca facilitando la collaborazione tra le due Istituzioni.

La dottoressa Maestro e il suo gruppo si occupano da anni di ricerca in ambito pre-clinico e traslazionale volta alla definizione dei meccanismi genetico-molecolari implicati nella patogenesi del cancro. Il CRO di Aviano, in quanto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico è uno dei nodi fondamentali della rete oncologica nazionale e internazionale. Con dotazioni strutturali ed umane all'avanguardia nel campo della ricerca oncologica, il CRO si presenta come il partner ideale per il gruppo di ricerca della dottoressa Biganzoli che ha costruito negli anni una esperienza di eccellenza internazionale in particolare sullo studio e la cura dei tumori della mammella.

L’accordo avrà una durata di tre anni e permetterà di portare avanti progetti dedicati alla profilazione molecolare di campioni tumorali mediante approcci di ultima generazione per l’identificazione di marcatori diagnostici, prognostici e predittivi e nuovi target terapeutici. Vista l’esperienza acquisita da entrambe le Istituzioni, sarà possibile anche la generazione e caratterizzazione di modelli in vitro e in vivo per lo studio della resistenza ai farmaci a bersaglio molecolare in campo oncologico. L’accordo permetterà inoltre l’attivazione di stage per il personale in formazione nonché la programmazione di eventi scientifici quali seminari, corsi e convegni in collaborazione tra le due strutture.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

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