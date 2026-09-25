Use Computer Gross, si riparte da Siena contro il Costone

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Coach Valentino: "Una delle favorite del campionato, banco di prova per costruire la nostra identità". Palla a due sabato alle 21

Si riparte da dove si era finito, da Siena. Cambia solo la sponda visto che gara tre di semifinale dello scorso campionato fu sul campo della Mens Sana mentre sabato sera alle 21 sarà su quello del Costone. Quello che si spera non cambi è l’Use Computer Gross che riparte con le sue certezze ma anche col punto interrogativo che ogni prima partita porta inevitabilmente ad ogni squadra.

"Finalmente faremo il primo passo in questo nuovo campionato – attacca coach Luca Valentino - affrontando subito una delle squadre che ai nastri di partenza viene indicata tra le principali candidate ad arrivare fino in fondo ed a lottare per il salto di categoria. Costone ha ulteriormente migliorato e ampliato un roster che già nella scorsa stagione aveva dimostrato grande valore. In cabina di regia può contare sull'esperienza di Ballabio e, in ogni ruolo, dispone di giocatori pericolosi e fisici come Zocca, Turini e Bellachioma, oltre a un reparto lunghi di assoluto livello con Sylla, Venier e Capozio. A loro si aggiungono giovani di qualità che garantiscono ulteriore energia e fisicità a un organico profondo e molto competitivo".

"Come abbiamo detto più volte durante la preparazione – prosegue - soprattutto in questa prima fase della stagione vogliamo rimanere concentrati sul nostro percorso di costruzione. L'obiettivo è portare fin da subito in campo le idee offensive e difensive sulle quali abbiamo lavorato in queste settimane, cercando di farlo con grande energia, personalità e aggressività. Da questo punto di vista, probabilmente non esiste occasione migliore che iniziare sul campo di una delle favorite del campionato. Sarà un banco di prova estremamente significativo per comprendere a che punto siamo e per continuare a plasmare la nostra identità di squadra".

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube della società senese.

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