Use Scotti Rosa e Use Computer Gross, ecco le nuove maglie

È una veste grafica che non mancherà di stupire i tifosi. Quelle che nel prossimo campionato indosseranno Use Rosa Scotti (serie A2 femminile) e Use Computer Gross (serie B Interregionale) saranno infatti maglie stellari. Nel segno della continuità e della parità di valori che contraddistingue la filosofia del club, i completi delle prime squadre maschili e femminili preparati in collaborazione fra la società biancorossa e la Due T, azienda umbra che da tantissimi anni veste tutto il mondo biancorosso, saranno identici. Una scelta che ribadisce come il movimento cestistico empolese sia un'unica grande famiglia, senza distinzioni, unita sotto gli stessi colori e lo stesso stemma. Il completo rosso da trasferta sarà dominato dalla costellazione del Leone mentre quello bianco che sarà indossato al pala Sammontana vedrà come protagonista un leone vero, fiero e ruggente.

Un grazie va naturalmente agli sponsor i cui loghi compariranno sulle maglie, aziende con le quali c’è un saldo e profondo legame ormai da molti anni.

Sponsor maschile: Computer Gross, Beyfin, Gesta, tabaccheria Bianconi, Marting Group, Unipol, AR fisioterapia, Sammontana

Sponsor Femminile: Scotti, Beyfin, Gesta, Computer Gross, Logisticamente Delli, Logica, AR fisioterapia, Sammontana.

Nelle sovramaglie si aggiungono anche Rego Safety Mindset e Rossana confezioni.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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