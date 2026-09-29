Aeroporto, Torselli: "Funaro dice una cosa giusta, ma si allea con chi la pensa al contrario?"

"Abbiamo bisogno dello sviluppo dell'aeroporto, che sia all’altezza della città di Firenze". Così la sindaca di Firenze, Sara Funaro, a margine di una conferenza stampa, rispondendo ai giornalisti sul voto contrario in giunta regionale degli assessori di M5S e AVS, David Barontini e Alberto Lenzi, alla delibera sul contributo istruttorio richiesto al MIT per il progetto di sviluppo dell'aeroporto di Peretola.

A intervenire sulla questione, commentando le parole della sindaca, è il parlamentare europeo di Fratelli d'Italia-ECR Francesco Torselli: "La sindaca Funaro dice che Firenze ha bisogno di un aeroporto all'altezza della città. Su questo siamo d'accordo. Ma la domanda è semplice: perché continuano ad allearsi con chi, sull'aeroporto, la pensa esattamente al contrario? La risposta è altrettanto semplice: perché, viceversa, perderebbero la poltrona".

"Non si può dire ai fiorentini che l'aeroporto è strategico per lo sviluppo della città e, allo stesso tempo, governare insieme a chi continua a opporsi al suo potenziamento. È la solita politica della sinistra: una cosa quando parla ai cittadini, un’altra quando deve difendere le proprie maggioranze. Se davvero Funaro considera l'aeroporto una priorità, allora abbia il coraggio di trarne le conseguenze politiche. Peretola non può essere ostaggio degli equilibri di una maggioranza tenuta insieme soltanto dalla necessità di non perdere le poltrone".