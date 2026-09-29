Aquatempra Pallanuoto U14 trionfa al Torneo Olimpiadi della Città Metropolitana

Splendida vittoria per i ragazzi U14 della Pallanuoto Aquatempra al Torneo Olimpiadi della Città Metropolitana, categoria Ragazzi, disputato domenica nel nuovo impianto di Certaldo. La squadra ha chiuso il torneo da imbattuta, vincendo tutte e tre le partite in programma: 13-2 contro Dream Sport, 13-4 contro Rari Nantes Florentia e un netto 23-0 contro Esseci Calenzano, classificandosi al primo posto.

I ragazzi hanno mostrato grinta e solidità, giocando con un solo cambio a disposizione a causa di una panchina cortissima, segno di una tenuta fisica e mentale notevole per l'inizio di stagione.

I convocati: Filippo Rogai, Isaia Cinelli, Giacomo Neri, Teodor Veklyuk, Tommaso Bini, Gabriele Mascia, Matteo Geografo, Riccardo Bagni.

Complimenti a tutta la squadra per questo eccellente risultato!

Fonte: Ufficio Stampa

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