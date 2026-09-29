Aquatempra Pallanuoto U14 trionfa al Torneo Olimpiadi della Città Metropolitana

Sport Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Splendida vittoria per i ragazzi U14 della Pallanuoto Aquatempra al Torneo Olimpiadi della Città Metropolitana, categoria Ragazzi, disputato domenica nel nuovo impianto di Certaldo. La squadra ha chiuso il torneo da imbattuta, vincendo tutte e tre le partite in programma: 13-2 contro Dream Sport, 13-4 contro Rari Nantes Florentia e un netto 23-0 contro Esseci Calenzano, classificandosi al primo posto.

I ragazzi hanno mostrato grinta e solidità, giocando con un solo cambio a disposizione a causa di una panchina cortissima, segno di una tenuta fisica e mentale notevole per l'inizio di stagione.
I convocati: Filippo Rogai, Isaia Cinelli, Giacomo Neri, Teodor Veklyuk, Tommaso Bini, Gabriele Mascia, Matteo Geografo, Riccardo Bagni.
Complimenti a tutta la squadra per questo eccellente risultato!

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
28 Settembre 2026

Mezza Maratona, raddoppiano i giorni di sport e salute: sabato talk, domenica in corsa

Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna la Mezza Maratona di Empoli, un evento che per questo nuovo inizio porterà anche un'area Expo con ospiti di rilievo e nomi noti [...]

Basket
Attualità
28 Settembre 2026

Un'Use Rosa Scotti quasi pronta per il campionato

Per chiudere il ciclo di amichevoli della sua Use Rosa Scotti coach Alessio Cioni aveva scelto una squadra pari categoria e forte, Matelica. E’ arrivata una sconfitta per 56-52 che [...]

Empoli
Basket
26 Settembre 2026

Use Computer Gross, esordio amaro: a Siena finisce 76-72

Alla prima, ahinoi, c’è una X rossa ed un po’ di amaro in bocca. Sul campo senese del Costone, una delle squadre più attrezzate del girone, l’Use Computer Gross perde [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina