Arezzo Wave, via alla 40ª edizione

dalla Regione Arezzo
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Otto giorni di musica, incontri, formazione e nuovi talenti per celebrare quarant’anni di storia e, soprattutto, guardare al futuro. È il programma della 40ª edizione di Arezzo Wave, presentato oggi a Firenze dall’assessora alla cultura della Regione Toscana Cristina Manetti insieme al presidente della Fondazione Arezzo Wave Italia Mauro Valenti.
La settimana del quarantennale, iniziata il 27 settembre e in programma fino al 4 ottobre, propone ad Arezzo concerti, incontri con protagonisti della scena musicale italiana e internazionale, le finali nazionali del contest e numerosi appuntamenti dedicati alla formazione e alle nuove generazioni.
Un’edizione che si intreccia con ARÌA di Musica – Arezzo Rock Italian Academy, il progetto promosso da Fondazione Arezzo Wave Italia e Regione Toscana che coinvolge 18 giovani artisti tra i 18 e i 35 anni in un percorso di formazione e crescita professionale. Il progetto è finanziato nell’ambito del PR FSE+ Toscana 2021-2027 e rientra in Giovanisì.

«Quarant’anni di Arezzo Wave rappresentano un traguardo importante non soltanto per Arezzo, ma per tutta la Toscana – ha detto Manetti –. In questi quattro decenni il festival ha saputo attraversare i cambiamenti della musica mantenendo una caratteristica fondamentale: la capacità di scoprire talenti e dare spazio alle nuove generazioni. Come Regione abbiamo scelto di sostenere ARÌA di Musica perché investire sui giovani significa offrire loro formazione, strumenti e opportunità concrete. È significativo che proprio nell’anno del quarantennale la storia di Arezzo Wave incontri il suo futuro attraverso questi giovani artisti».

«Arrivare a quarant’anni è un’emozione difficile da raccontare – ha sottolineato Valenti –. Arezzo Wave è una storia fatta di musica, persone, incontri e generazioni. Questo anniversario non vuole però essere soltanto una celebrazione di ciò che è stato, ma un punto di partenza per mettere quarant’anni di esperienza, relazioni e idee al servizio di nuove opportunità per i giovani e per il territorio».

Tra gli appuntamenti dei prossimi giorni, il 2 e 3 ottobre al Teatro Tenda sono in programma le finali nazionali di Arezzo Wave, insieme a incontri con artisti e protagonisti del mondo musicale. Domenica 4 ottobre il gran finale: alle 20.30 “ARÌA di Musica celebra i 40 anni di Arezzo Wave”, con i giovani dell’Academy impegnati nella reinterpretazione di brani che hanno segnato la storia del festival. A chiudere la serata saranno i Modena City Ramblers.

Il quarantennale porta con sé anche nuovi progetti, tra cui Arezzo Wave Land, la rete promossa dalla Fondazione per mettere in connessione associazioni, realtà culturali e giovanili e territori della provincia di Arezzo, trasformando l’anniversario in un’occasione per costruire nuove collaborazioni e opportunità.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

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