Aurelia, eseguite le prove di carico per il nuovo ponte sul canale scolmatore a Livorno

Anas ha eseguito le prove di carico sul nuovo ponte sul canale Scolmatore, lungo la strada statale 1 “Aurelia” a Livorno, nell’ambito delle operazioni di collaudo dell’opera, dopo il completamento dei lavori di manutenzione programmata, miglioramento sismico e adeguamento funzionale eseguiti da Itinera, società di EPC del Gruppo ASTM.

Le prove hanno avuto lo scopo di verificare che il comportamento reale della struttura fosse conforme alle previsioni progettuali, attraverso il confronto tra le deformazioni teoriche e quelle rilevate. Sono state eseguite due configurazioni di carico: la prima mediante l'impiego di 12 autocarri da 44 tonnellate ciascuno, in corrispondenza di una delle pile, e la seconda mediante 9 autocarri da integrati da zavorre in calcestruzzo, in corrispondenza di una delle campate.

L’apertura al traffico è prevista nel mese di ottobre. Entro la fine dell’anno saranno quindi avviati i lavori del ponte adiacente, sul canale Imperiale, che avranno una durata prevista di circa 1 anno.

Il ponte sullo Scolmatore è lungo complessivamente 158 metri ed è costituito da cinque campate da circa 32 metri ciascuna.

I lavori, per un investimento complessivo di 6 milioni di euro, hanno riguardato: la demolizione del vecchio impalcato in calcestruzzo, il ripristino strutturale delle pile esistenti, l’adeguamento strutturale e sismico delle spalle, la sostituzione degli appoggi con dispositivi antisismici, e la realizzazione di un nuovo impalcato in struttura mista acciaio-calcestruzzo realizzato con “schema continuo”, una soluzione che consente di migliorare significativamente le prestazioni statiche e dinamiche dell’opera, nonché di eliminare criticità tipiche dei sistemi discontinui, come i giunti di dilatazione tra le campate.

Fonte: ANAS - Ufficio Stampa

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