Azienda Usl Toscana Sud Est, sì alla nomina di Dario Rosini a direttore

Parere favorevole all’unanimità, da parte della commissione Sanità presieduta da Andrea Vannucci (Pd), alla proposta di nomina di Dario Rosini al ruolo di direttore generale dell’azienda Usl Toscana Sud Est, così come proposto dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Rosini, attuale direttore amministrativo dell’AOU di Careggi, prenderà il posto di Marco Torre. Questa mattina (martedì 29 settembre) è stato ascoltato in commissione, dove ha illustrato il suo curriculum e i progetti per il nuovo incarico, che avrà una durata di tre anni.

Laureato in Economia e Commercio, si è specializzato in Economia e management delle aziende sanitarie alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Ha iniziato il suo percorso professionale nell’ex Usl 7 di Siena. Ha maturato una lunga esperienza nel settore sanitario toscano, ricoprendo incarichi dirigenziali all’AOU di Careggi e nell’Azienda Usl Grosseto. Ha partecipato alla nascita dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, contribuendo all’unificazione delle procedure e alla riorganizzazione aziendale, e ne ha successivamente guidato il dipartimento Risorse umane. Dall’aprile 2023 è direttore amministrativo dell’AOU di Careggi.

Del suo curriculum Rosini ha evidenziato l’importanza dell’esperienza maturata nella fusione delle tre Asl, la gestione delle assunzioni del personale durante il Covid, l’elaborazione e l’approvazione dello statuto dell’AOU di Careggi, la riqualificazione del Padiglione Monna Tessa di Careggi, il coordinamento della creazione di un piano contro le aggressioni al personale sanitario incentrato sulla prevenzione, sulla formazione e consulenza psicologica e sulla tutela legale.

“Mi ispiro ai principi della relazione, del confronto e della condivisione – ha detto Rosini –. Credo che una decisione condivisa conti più di una decisione tecnicamente perfetta. Sono abituato a mediare e trovare soluzioni, mi piace stimolare un rapporto di crescita di fiducia all’interno dell’organizzazione, che ci dovrà essere anche nei rapporti con gli altri enti del sistema sanitario toscano e con l’azienda ospedaliera universitaria senese, con cui instaureremo un rinnovato rapporto di collaborazione”.

“Le risorse assegnate devono essere sufficienti – ha poi aggiunto Rosini – e per questo occorre innovare, sfruttare le opportunità dei cambiamenti tecnologici e culturali. Il territorio gestito dalla Asl Toscana Sud Est è vasto, molto diffuso, difficile dal punto di vista infrastrutturale, non si può gestire senza decentramento e senza deleghe. Il mio sarà uno stile direzionale che decentra e sceglie figure di riferimento vicine alle persone e alle istituzioni, capaci di dialogare con loro”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

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