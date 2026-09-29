Cerreto Guidi rinnova il patto d'amicizia con Pianello Val Tidone

Attualità Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

Una delegazione di Cerreto Guidi con la sindaca Simona Rossetti ospite del comune piacentino

Una delegazione di Cerreto Guidi si è recata a Pianello Val Tidone, il piccolo comune piacentino da anni legato a Cerreto Guidi. Il gemellaggio è nato perché nella Rocca di Olgisio, non molto distante da Pianello, è nata Santa Liberata.

Il rapporto di amicizia tra le due località, è confermato dall’esistenza a Cerreto di una via che porta di nome di Pianello, così come nel comune piacentino c’è una strada intitolata a Cerreto Guidi.

Il Comune di Cerreto Guidi è stato rappresentato a Pianello Val Tidone, in occasione del classico “Valtidone Wine Fest”, dalla sindaca Simona Rossetti che ha presenziato alla rassegna del vino piacentino, caratterizzata dalla degustazione dei vini e dai prodotti tipici locali.

Sono davvero lieta di rappresentare il Comune di Cerreto Guidi -commenta la sindaca- la nostra delegazione è stata accolta con grande cordialità nell’ambito di un patto d’amicizia ricambiato ogni anno in occasione dei festeggiamenti di Santa Liberata. Bella accoglienza, amicizia, tradizioni dei nostri paesi in comune”.

Come da tradizione a Pianello Val Tidone si è recata una delle contrade del Palio del Cerro che a rotazione presenziano all’appuntamento. Stavolta si è esibita la contrada di Porta al Palagio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Attualità
29 Settembre 2026

Cerreto Guidi, successo per l'Heli meeting al Lago I Salici: il raduno internazionale degli elicotteri radiocomandati

Per tre giorni Cerreto Guidi è stata la capitale degli elicotteri, più precisamente di magnifiche riproduzioni di elicotteri veri. Si è trattato di un autentico spettacolo ospitato negli ampi spazi [...]

Cerreto Guidi
Attualità
28 Settembre 2026

Tanti giovani a Cerreto Guidi per avvicinarsi allo sport e alla musica

Società sportive ed associazioni hanno aderito all’11°edizione di Prova il tuo sport che si è svolta nel centro storico di Cerreto Guidi con la partecipazione di tanti giovani accorsi per [...]

Cerreto Guidi
Attualità
23 Settembre 2026

'Prova il tuo sport! …e prova il tuo strumento!' a Cerreto Guidi

Il centro storico di Cerreto Guidi, come ogni anno, torna ad ospitare una giornata promossa dall’Amministrazione comunale per le bambine e i bambini che trovano numerose proposte ed opportunità nell’ambito [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

torna a inizio pagina