Cerreto Guidi rinnova il patto d'amicizia con Pianello Val Tidone

Una delegazione di Cerreto Guidi si è recata a Pianello Val Tidone, il piccolo comune piacentino da anni legato a Cerreto Guidi. Il gemellaggio è nato perché nella Rocca di Olgisio, non molto distante da Pianello, è nata Santa Liberata.

Il rapporto di amicizia tra le due località, è confermato dall’esistenza a Cerreto di una via che porta di nome di Pianello, così come nel comune piacentino c’è una strada intitolata a Cerreto Guidi.

Il Comune di Cerreto Guidi è stato rappresentato a Pianello Val Tidone, in occasione del classico “Valtidone Wine Fest”, dalla sindaca Simona Rossetti che ha presenziato alla rassegna del vino piacentino, caratterizzata dalla degustazione dei vini e dai prodotti tipici locali.

“Sono davvero lieta di rappresentare il Comune di Cerreto Guidi -commenta la sindaca- la nostra delegazione è stata accolta con grande cordialità nell’ambito di un patto d’amicizia ricambiato ogni anno in occasione dei festeggiamenti di Santa Liberata. Bella accoglienza, amicizia, tradizioni dei nostri paesi in comune”.

Come da tradizione a Pianello Val Tidone si è recata una delle contrade del Palio del Cerro che a rotazione presenziano all’appuntamento. Stavolta si è esibita la contrada di Porta al Palagio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

Notizie correlate