Corecom: torna il premio ‘La Toscana che fa bene’

Torna il bando del Corecom La Toscana che fa bene, che premierà la migliore campagna di comunicazione sociale.

Il premio ‘La Toscana che fa bene’, giunto alla quinta edizione e promosso insieme a Cesvot, ha l’obiettivo di dare il giusto riconoscimento a quanti, in Toscana, si impegnano e lavorano per veicolare messaggi di pubblica utilità con particolare efficacia e originalità. Sono ammessi alla selezione i soggetti giuridici, pubblici e privati, con sede legale in Toscana, che abbiano prodotto campagne di comunicazione sociale nel corso del 2025 e/o 2026.

Alla campagna di comunicazione vincitrice sarà assegnato un premio di 5mila euro al lordo delle ritenute di legge. Nel caso in cui il soggetto realizzatore della campagna sia un soggetto no profit, il premio sarà assegnato direttamente a questo. In caso contrario, il premio sarà assegnato ad un soggetto no profit preliminarmente indicato dal soggetto realizzatore nella domanda di partecipazione.

Il bando, a scadenza il 30 ottobre 2026, è pubblicato e consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito internet del Corecom della Toscana www.corecom.toscana.it e su quello del Consiglio Regionale www.consiglio.regione.toscana.it alla sezione Avvisi, gare e concorsi.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale