Calci, al via i corsi di lingua italiana per stranieri 2026/27

Il Centro Italiano Femminile di Calci, l'Ammnistrazione comunale e il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 1 Pisa si apprestano a sottoscrivere un Accordo per rafforzare la collaborazione e promuovere l’apprendimento della lingua italiana tra le persone con background migratorio.

L’iniziativa valorizza l’esperienza pluriennale del CIF di Calci, che da anni organizza corsi di italiano grazie all’impegno delle volontarie e dei volontari, offrendo un’importante opportunità di apprendimento e socializzazione. I corsi sono rivolti a persone con diversi livelli di conoscenza della lingua e prevedono percorsi di livello base A1 e A2 e di livello intermedio B1.1 e B1.2. In particolare, il corso A2 può essere utile per la preparazione al test previsto per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, mentre il livello B1 è richiesto per la domanda di cittadinanza italiana.

La presidente del CIF di Calci, Fiorella Pastore, e la responsabile dei corsi, Daniela Buonomini, seguono l’organizzazione delle attività formative, che rappresentano da tempo un importante punto di riferimento per il territorio.

L’Accordo intende consolidare questa esperienza attraverso una collaborazione più strutturata tra i tre soggetti. Il CIF continuerà a occuparsi dell’organizzazione e dello svolgimento dei corsi; il CPIA 1 Pisa contribuirà alla progettazione e al raccordo con i percorsi istituzionali di istruzione degli adulti, offrendo anche attività di orientamento e valutazione delle competenze. Il Comune sosterrà l’iniziativa attraverso la promozione dei corsi, la messa a disposizione di spazi e strumenti per la videoconferenza e il collegamento con i servizi comunali e le realtà associative del territorio.

"La conoscenza della lingua italiana è fondamentale per favorire l’autonomia personale, l’accesso ai servizi e la partecipazione alla vita della comunità. Sostenere questi corsi significa investire nell’inclusione e valorizzare il prezioso lavoro svolto da anni dal CIF. L’Accordo con il CPIA consente di rafforzare questa esperienza e offrire nuove opportunità formative", sottolineano l’assessore alle politiche per la pubblica istruzione, Luca Pierini, e la sindaca Valentina Ricotta.

Per proseguire e ampliare le attività, il CIF di Calci è inoltre alla ricerca di nuove volontarie e nuovi volontari disponibili a collaborare nella realizzazione dei corsi e nelle attività di supporto. La partecipazione dei volontari è fondamentale per garantire continuità a un’esperienza che rappresenta un’importante occasione di incontro, apprendimento e inclusione.

I corsi di lingua italiana e di conversazione sono gratuiti, con una quota di iscrizione. Le iscrizioni si terranno mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre 2026, dalle ore 15:00 alle 17:00, presso la sede del CIF di Calci, in via dei Nocetti 1.

Per informazioni sui corsi e per manifestare la propria disponibilità a collaborare come volontari, è possibile contattare il CIF ai numeri 338 179304 e 333 6839612, oppure scrivere all’indirizzo cifcalci@hotmail.it.

L’iniziativa conferma il valore della collaborazione tra associazionismo, istituzioni scolastiche e amministrazione comunale, con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento della lingua italiana e favorire la partecipazione attiva alla vita della comunità.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio Stampa