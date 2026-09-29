Dalla Toscana attrezzature mediche e aiuti sanitari per Cuba

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato ufficialmente durante la seduta della Terza Commissione Sanità e Politiche Sociali la mozione promossa da Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) a sostegno della popolazione di Cuba, messa a dura prova da una gravissima crisi umanitaria ed energetica determinata dal blocco economico imposto dagli Stati Uniti e ulteriormente inasprito dalle recenti misure restrittive.

Con questo atto la Toscana riafferma i propri valori statutari di pace e solidarietà internazionale, impegnando la Giunta regionale ad attivare interventi operativi urgenti, con un focus prioritario sul recupero e l'invio di strumentazione sanitaria.

"L'approvazione di questa mozione dimostra che la Toscana non intende rimanere indifferente di fronte a un blocco economico - illegale secondo il diritto internazionale - che dura da oltre sessant'anni e che oggi colpisce duramente le fasce più vulnerabili della popolazione," dichiara Massimiliano Ghimenti, primo firmatario della mozione.

"Il nostro Paese ha un profondo debito di gratitudine verso Cuba, che nei momenti più drammatici della pandemia da Covid-19 ha inviato le sue brigate mediche a Crema e Torino per salvare centinaia di vite, e che continua a garantire il supporto di circa 400 medici specialisti in Calabria. Oggi tocca alla Toscana ricambiare quel sostegno con l'espressione di solidarietà ma anche e soprattutto con interventi concreti."

"Il cuore operativo dell'atto approvato riguarda la salute e l'assistenza sanitaria," sottolinea Ghimenti "impegniamo infatti la Giunta a svolgere un'immediata ricognizione presso tutte le ASL della Toscana per individuare macchinari e dispositivi medicali dismessi ma ancora perfettamente funzionanti o utili per il recupero di pezzi di ricambio. Si tratta di una misura fondamentale che coniuga solidarietà internazionale e riuso sostenibile, permettendo di inviare attrezzature vitali per gli ospedali cubani. Contestualmente, disponiamo l'invio della mozione al Governo e al Parlamento affinché l'Italia chieda con decisione la fine di sanzioni unilaterali che violano la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale."

"Siamo orgogliosi che la commissione abbia condiviso la risposta politica e morale che AVS ha portato in aula," concludono Lorenzo Falchi, Diletta Fallani e Massimiliano Ghimenti. "Fornire presidi sanitari e strumentazioni mediche è la scelta più incisiva per restituire speranza al popolo cubano e riaffermare il ruolo della Toscana come terra di cooperazione e diritti."

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa