Fratres Montecalvoli e Vivere Viaggiando insieme per l’associazione AVO

Si è svolta domenica 27 settembre la cerimonia di consegna di un assegno di euro 500, da parte dei Donatori di Sangue Fratres Montecalvoli, grazie al contributo ricevuto dall’Agenzia di Viaggi “Vivere Viaggiando” di Pontedera, per la gita organizzata a maggio al Castello Rocchetta Mattei e Bologna.

Alla presenza del Presidente dei Donatori di Sangue Daniela Balatresi, di Gianluca Filomena per l’Agenzia di Viaggi “Vivere Viaggiando”, dell’Assessore del Comune di Santa Maria a Monte Laura Falorni e del Parroco Don Sunil, è stato consegnato l’assegno ad Elena Zanobini in rappresentanza dell’Associazione “AVO”.

Immenso è stato il ringraziamento nei confronti dei Donatori di Sangue per questo contributo da parte dell’Associazione A.V.O. Pontedera (Associazione Volontari Ospedalieri). L’associazione, composta da volontari che offrono ascolto, conforto e assistenza gratuita ai pazienti dell’Ospedale Lotti di Pontedera ed anche nelle RSA, realizzeranno, grazie al contributo ricevuto, ulteriori progetti ed interventi a breve termine.

Anche l’Assessore Falorni e Don Sunil hanno elogiato il gesto nobile dell’Agenzia di Viaggi Vivere Viaggiando ed il lavoro e l’impegno svolto dall’Associazione AVO riservando sul finale un grazie speciale ai Donatori di Sangue di Montecalvoli sempre sensibili e pronti ad aiutare la comunità.

Fonte: Ufficio Stampa