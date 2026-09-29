Fucecchio, gazebo della Lega sulla sicurezza: confronto con i cittadini

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Mercoledì 30 settembre appuntamento in piazza XX Settembre durante il mercato settimanale

La Lega di Fucecchio organizza per mercoledì 30 settembre un gazebo in piazza XX Settembre, all'ingresso del mercato settimanale, per raccogliere contributi e suggerimenti dei cittadini sui temi della sicurezza e dell'ordine pubblico.

L'iniziativa, denominata "Dillo alla Lega!", si svolgerà dalle 9.15 alle 12.45. Al centro del confronto ci sarà il "Manifesto per la Sicurezza" elaborato dalla sezione locale del partito, che intende aggiornarne gli otto punti attraverso le indicazioni raccolte durante l'incontro.

Marco Cordone, segretario della sezione comunale della Lega e vicesegretario provinciale vicario di Firenze, spiega: "Chiederemo ai cittadini che lo vorranno fare, di dare dei suggerimenti sugli 8 punti del nostro MANIFESTO PER LA SICUREZZA". Tra i temi indicati dal partito figurano la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sul territorio, dal capoluogo alle frazioni delle Cerbaie.

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